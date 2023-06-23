Готівкова валюта ще подешевшала

У п’ятницю, 23 червня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з четвергом, впав на 4 коп. і складає 36,62 грн. Курс продажу не змінився – 37,35 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,25 грн, максимальний – 36,9 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,17 грн, максимальний – 37,7 грн.

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Середній курс купівлі євро знизився на 4 коп. і складає 40,17 грн. Середній курс продажу впав на 1 коп. – до 41,10 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 39,4 грн, максимальний – 40,65 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,7 грн, максимальний – 41,6 грн.

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