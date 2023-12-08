Наличная валюта подешевела. Курсы валют в банках

Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ

В пятницу, 8 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 1 коп. и составил 36,77 грн. Курс продаж снизился на 2 коп. — до 37,39 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,4 грн, максимальный – 37,05 грн. Для продажи минимальный курс – 37,28 грн, максимальный – 37,6 грн.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Средний курс покупки евро опустился на 5 коп. и составляет 39,63 грн. Курс продаж снизился на 7 коп. — до 40,59 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 38,7 грн, максимальный – 40 грн. Для продажи минимальный курс – 40,2 грн, а максимальный – 42 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.



Читайте также