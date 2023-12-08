Готівкова валюта подешевшала. Курси валют у банках

Фото: Юлія Березовська/пресцентр НБУ

У п’ятницю, 8 грудня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з четвергом, впав на 1 коп. і склав 36,77 грн. Курс продажу знизився на 2 коп. — до 37,39 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,4 грн, максимальний – 37,05 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,28 грн, максимальний – 37,6 грн.

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Середній курс купівлі євро опустився на 5 коп. і складає 39,63 грн. Курс продажу знизився на 7 коп. — до 40,59 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 38,7 грн, максимальний – 40 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,2 грн, а максимальний – 42 грн.

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