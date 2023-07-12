Наличная валюта подорожала. Курс доллара и евро в банках
12.07.2023, 10:59
Обменник валют (Фото: Валентина Полищук, LIGA.net)
В среду, 12 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению со вторником вырос на 4 коп. и составляет 36,68 грн. Курс продаж практически не изменился – 37,39 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,15 грн, максимальный – 37,05 грн. Для продажи минимальный курс – 37,20 грн, максимальный – 37,65 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 5 коп. и составляет 40,35 грн. Средний курс продаж повысился на 3 коп. – до 41,31 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 39,40 грн, максимальный – 40,80 грн. Для продажи минимальный курс – 40,90 грн, максимальный – 41,80 грн.
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