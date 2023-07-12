Готівкова валюта подорожчала. Курс долара і євро в банках

У середу, 12 липня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з вівторком, виріс на 4 коп. і становить 36,68 грн. Курс продажу практично не змінився – 37,39 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,15 грн, максимальний – 37,05 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,20 грн, максимальний – 37,65 грн.

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Середній курс купівлі євро виріс на 5 коп. і становить 40,35 грн. Середній курс продажу підвищився на 3 коп. – до 41,31 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 39,40 грн, максимальний – 40,80 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,90 грн, максимальний – 41,80 грн.