Наличная валюта продолжила дорожать. Курсы валют в банках

Доллар подорожал на 17 копеек, евро – на 5

Фото: depositphotos.com

Во вторник, 11 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 17 коп. и составляет 40,34 грн. Курс продаж повысился на 14 коп. до 40,91 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,7 грн, максимальный – 40,6 грн. Для продажи минимальный курс – 40,8 грн, максимальный – 41 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5 коп. и составляет 43,43 грн. Курс продажи не изменился – 44,32 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 42,65 грн, максимальный – 43,9 грн. Для продажи минимальный курс – 44,15 грн, а максимальный – 44,6 грн.

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