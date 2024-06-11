Готівкова валюта продовжила дорожчати. Курси валют у банках

Долар подорожчав на 17 копійок, євро – на 5

Фото: depositphotos.com

У вівторок, 11 червня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, зріс на 17 коп. і становить 40,34 грн. Курс продажу підвищився на 14 коп. до 40,91 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 39,7 грн, максимальний – 40,6 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,8 грн, максимальний – 41 грн.

Середній курс купівлі євро збільшився на 5 коп. і становить 43,43 грн. Курс продажу не змінився – 44,32 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 42,65 грн, максимальний – 43,9 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,15 грн, а максимальний – 44,6 грн.

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