Наличная валюта в банках еще подорожала

Во вторник, 27 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 18 коп. и составляет 40,07 грн. Курс продаж поднялся на 20 коп. до 40,75 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39 грн, максимальный – 40,45 грн. Для продажи минимальный курс – 40,1 грн, максимальный – 41,25 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 13 коп. и достиг 41,63 грн. Средний курс продаж увеличился на 17 коп. и составил 42,78 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40 грн, максимальный – 42,28 грн. Для продажи минимальный курс – 41,9 грн, максимальный – 43,4 грн.

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Анна Ішутіна

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