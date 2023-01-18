Наличная валюта в банках подешевела

В среду, 18 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 3 коп. и составляет 40,02 грн. Курс продаж снизился на 4 коп. – до 40,63 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39,2 грн, максимальный – 40,25 грн. Для продажи минимальный курс – 40,3 грн, максимальный – 41 грн.

Средний курс покупки евро снизился на 2 коп. и составил 42,26 грн. Средний курс продаж упал на 4 коп. – до 43,36 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 41 грн, максимальный – 43 грн. Для продажи минимальный курс – 42,8 грн, максимальный – 44 грн.

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Анна Ішутіна

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