UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Минфин продал военные облигации на 5,5 млрд грн. Инвесторы скупали 6-месячные ОВГЗ

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 17:37
Минфин продал военные облигации на 5,5 млрд грн. Инвесторы скупали 6-месячные ОВГЗ - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов Украины разместило военные облигации на сумму более 5,5 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства. 

Наибольшим спросом у инвесторов пользовались 6-месячные военные ОВГЗ под 13,43%. Их продали на 3,9 млрд грн. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Также инвесторы купили однолетние облигации под 18,5% на 136 млн грн, 1,2-летние под 19% на 1,4 млрд грн и двухлетние под 19,5% на 6 млн грн.  

Деньги инвесторов поддерживают Вооруженные Силы Украины и обеспечивают наших военных самым необходимым: оружием, патронами, техникой, питанием и медикаментами, напоминают в Минфине.  

Минфин продал военные облигации на 5,5 млрд грн. Инвесторы скупали 6-месячные ОВГЗ

Читайте также: Военные облигации принесли 600 млрд грн в прошлом году.  

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости 

Роман Бриль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Минфин ОВГЗ военные облигации
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 