Минфин продал военные облигации на 5,5 млрд грн. Инвесторы скупали 6-месячные ОВГЗ

Министерство финансов Украины разместило военные облигации на сумму более 5,5 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Наибольшим спросом у инвесторов пользовались 6-месячные военные ОВГЗ под 13,43%. Их продали на 3,9 млрд грн.

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Также инвесторы купили однолетние облигации под 18,5% на 136 млн грн, 1,2-летние под 19% на 1,4 млрд грн и двухлетние под 19,5% на 6 млн грн.

Деньги инвесторов поддерживают Вооруженные Силы Украины и обеспечивают наших военных самым необходимым: оружием, патронами, техникой, питанием и медикаментами, напоминают в Минфине.

6 декабря 2022 года Минфин повысил ставки по облигациям в гривне до 19,5% годовых.

10 января 2023 года Минфин начал продавать ОВГЗ, которые банки могут включать в резервы: привлек 20,5 млрд грн.

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Роман Бриль

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