Наличная валюта в банках подешевела

В четверг, 30 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 9 коп. и составляет 37,4 грн. Курс продаж снизился на 15 коп. до 38,09 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37 грн, максимальный – 37,6 грн. Для продажи минимальный курс 37,75 грн, максимальный – 39 грн.

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Средний курс покупки евро опустился на 3 коп. и составляет 40,28 грн. Средний курс продаж уменьшился на 8 коп. до 41,18 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39 грн, максимальный – 40,66 грн. Для продажи минимальный курс – 40,65 грн, максимальный – 42 грн.

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Анна Ішутіна

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