Пенсионный фонд запустил возможность покупать страховой стаж

Пенсионный фонд в среду, 29 марта, запустил на своем портале механизм добровольных страховых взносов, позволяющий покупать страховой стаж для будущей пенсии или увеличивать ее размер.

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"Сегодня на портале Пенсионного фонда появился очень простой инструмент, позволяющий за несколько кликов внести страховой взнос", – рассказала на брифинге заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юлия Соколовская.

По ее словам, механизм может быть интересен нескольким категориям лиц:

→ людям, которые сейчас зарабатывают за границей, но хотели бы получать пенсию в Украине;

→ лицам предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для пенсии;

→ работникам с низкими официальными доходами, которые путем добровольных взносов могут увеличить будущую пенсию.

Для добровольного страхования нужно заключить типовой договор с Пенсионным фондом в посредством электронной подписи, Дия. Подписи или системы GOV.ID.

Человек самостоятельно может определить продолжительность, периодичность и размер страховых взносов.

Информация об уплате взносов не требует никаких отчетов.

Суммы уплаченных страховых взносов засчитываются за месяц, в котором деньги попали на счет Пенсионного фонда Украины. Для незастрахованных лиц этот месяц будет отнесен к страховому стажу, для застрахованных – будет увеличена зарплата для исчисления пенсии.

"Если по договору за определенный месяц уплачено, например, 2 000 гривен, то для застрахованного лица месячный заработок, который будет учтен при исчислении пенсии, увеличится более чем на 9 000 гривен. Фактически каждые 100 гривен добровольно уплаченного взноса увеличивают месячную зарплату, которая будет учтена для назначения пенсии, почти на 455 гривен", – заявил фонд.

За 2022 год средняя пенсия в Украине выросла до 4623 грн, но более 60% пенсионеров получают меньше. Каждый пятый пенсионер продолжает работать.

3 января 2023 года Кабмин возобновил работу над пенсионной реформой. Война сделала ситуацию критической.

Андрій Водяний

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