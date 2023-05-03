Наличная валюта в банках подешевела

В среду, 3 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 2 коп. и составляет 37,39 грн. Курс продаж опустился на 4 коп. до 37,97 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,9 грн, максимальный – 37,65 грн. Для продажи минимальный курс – 37,6 грн, максимальный – 38,45 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 4 коп. и составляет 40,81 грн. Средний курс продаж упал на 3 коп. до 41,71 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40 грн, максимальный – 41,3 грн. Для продажи минимальный курс – также 41,3 грн, максимальный – 43 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.

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Анна Ішутіна

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