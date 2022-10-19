Наличная валюта в банках подорожала
19.10.2022, 11:11
Фото: depositphotos.com
В среду, 19 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 4 коп. и составляет 40,14 грн. Курс продаж снизился на 3 коп. и составил 40,82 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,1 грн, максимальный – 40,6 грн. Для продажи минимальный курс – 40,45 грн, максимальный – 41,2 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 2 коп. и составляет 38,46 грн. Средний курс продаж увеличился на 5 коп. и составляет 39,66 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 38 грн, максимальный – 38,82 грн. Для продажи минимальный курс – 39 грн, максимальный – 40,6 грн.
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