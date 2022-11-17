Наличная валюта в банках подорожала

В четверг, 17 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 1 коп. и составляет 40,09 грн. Курс продаж опустился на 2 коп. и составил 40,65 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,95 грн, максимальный – 40,67 грн. Для продажи минимальный курс – 40,25 грн, максимальный – 41 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 9 коп. и достиг 40,48 грн. Средний курс продаж поднялся на 50 коп. и составляет 41,62 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39,7 грн, максимальный – 41 грн. Для продажи минимальный курс – также 41 грн, максимальный – 42,6 грн.

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Анна Ішутіна

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