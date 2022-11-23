Наличная валюта в банках подорожала

В среду, 23 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 6 коп. и составляет 39,88 грн. Курс продаж увеличился на 4 коп. и достиг 40,51 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39,1 грн, максимальный – 40,2 грн. Для продажи минимальный курс – 40 грн, максимальный – 40,9 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 15 коп. и составил 40,18 грн. Средний курс продаж поднялся на 16 коп. и достиг 41,24 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39,1 грн, максимальный – 40,66 грн. Для продажи минимальный курс также 40,6 грн, максимальный – 42,4 грн.

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Анна Ішутіна

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