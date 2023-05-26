Наличная валюта в банках подорожала

В пятницу, 26 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 3 коп. и составляет 37,12 грн. Курс продаж увеличился на 4 коп. – до 37,64 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,9 грн, максимальный – 37,4 грн. Для продажи минимальный курс – 37,45 грн, максимальный – 38 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 3 коп. и составляет 40,02 грн. Средний курс продаж увеличился на 4 коп. – до 40,9 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39,5 грн, максимальный – 40,35 грн. Для продажи минимальный курс – 40,55 грн, максимальный – 41,25 грн.

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