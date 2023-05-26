Готівкова валюта у банках подорожчала

У п’ятницю, 26 травня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з четвергом, зріс на 3 коп. і складає 37,12 грн. Курс продажу збільшився на 4 коп. – до 37,64 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,9 грн, максимальний – 37,4 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,45 грн, максимальний – 38 грн.

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Середній курс купівлі євро виріс на 3 коп. і складає 40,02 грн. Середній курс продажу підвищився на 4 коп. – до 40,9 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 39,5 грн, максимальний – 40,35 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,55 грн, максимальний – 41,25 грн.

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