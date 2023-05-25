Польща заморозила 1 млрд євро російських активів. Для їх арешту змінюватиме Конституцію

У польському Сеймі представили законопроєкт щодо внесення змін до Конституції країни, які дозволять на законних підставах конфіскувати заморожені російські активи. Про це пише видання Wprost.

Законопроєкт представив член ради міністрів Польщі та член партії "Право та Справедливість" Лукаш Шрайбер.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Зокрема, до статті 216 Конституції, яка встановлює ліміт на держпозики для фінансування оборонних потреб, автори законопроєкту хочуть додати положення, що дає право держказначейству заарештовувати та конфіскувати активи, якщо вони можуть бути використані для підтримки російської агресії.

Коштом конфіскованих таким чином активів пропонується фінансувати програми підтримки жертв агресії Росії.

За словами Шрайбера, Польща вже заморозила власність російських олігархів на понад 1 млрд євро.

Шрайбер закликав парламентську опозицію підтримати запропонований законопроєкт.

"Вас не переконує те, що відбувається в російській Думі? Вас не переконують слова Дмитра Медведєва, який не бачить сенсу у продовженні дипломатичних відносин із Польщею, а колишній уповноважений з прав дитини закликав до вбивства посла Польщі?" – цитує видання звернення Шрайбера до опозиції з парламентської трибуни.

На даному етапі запропонований законопроєкт передано до спеціальної парламентської комісії, яка розглядає пропозиції щодо внесення змін до Конституції країни.

Приєднуйтесь до нас у Facebook та беріть участь у дискусіях