Польша заморозила 1 млрд евро российских активов. Для их ареста будет менять Конституцию

В польском Сейме представили законопроект о внесении изменений в Конституцию страны, которые позволят на законных основаниях конфисковать замороженные российские активы. Об этом пишет издание Wprost.

Законопроект представил член совета министров Польши и член партии "Право и Справедливость" Лукаш Шрайбер.

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В частности, в статью 216 Конституции, устанавливающей лимит на госзаймы для финансирования оборонных нужд, авторы законопроекта хотят добавить положение, дающее право госказначейству арестовывать и конфисковывать активы, если они могут предположительно использоваться для поддержки российской агрессии.

За счет конфискованных таким образом активов предлагается финансировать программы по поддержке жертв агрессии России.

По словам Шрайбера, Польша уже заморозила собственность российских олигархов на более чем 1 млрд евро.

Шрайбер призвал парламентскую оппозицию поддержать предложенный законопроект.

"Вас не убеждает то, что происходит в российской Думе? Вас не убеждают слова Дмитрия Медведева, который не видит смысла в продолжении дипломатических отношений с Польшей, а бывший уполномоченный по правам ребенка призывал к убийству посла Польши?" — цитирует издание обращение Шрайбера к оппозиции с парламентской трибуны.

На данном этапе предложенный законопроект передан в специальную парламентскую комиссию, которая рассматривает предложения о внесении изменений в Конституцию страны.

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