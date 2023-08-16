Наличная валюта в банках подорожала

В среду, 16 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 12 коп. и составил 37,09 грн. Курс продаж повысился на 10 коп. до 37,8 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,45 грн, максимальный – 37,5 грн. Для продажи минимальный курс – 37,55 грн, максимальный – 38,2 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 9 коп. и составляет 40,65 грн. Средний курс продаж повысился на 7 коп. до 41,70 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,55 грн, максимальный – 41,15 грн. Для продажи минимальный курс – также 41,15 грн, максимальный – 43 грн.

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