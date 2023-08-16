Готівкова валюта у банках подорожчала

У середу, 16 серпня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти вівторка, зріс на 12 коп. і становить 37,09 грн. Курс продажу підвищився на 10 коп. до 37,8 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,45 грн, максимальний – 37,5 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,55 грн, максимальний – 38,2 грн.

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Середній курс купівлі євро зріс на 9 коп. і становить 40,65 грн. Середній курс продажу підвищився на 7 коп. до 41,70 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,55 грн, максимальний – 41,15 грн. Для продажу мінімальний курс – також 41,15 грн, максимальний – 43 грн.

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