Наличные доллар и евро дешевеют

В четверг, 29 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 8 коп. и составляет 39,9 грн. Курс продаж снизился на 7 коп. до 40,6 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39 грн, максимальный – 40,25 грн. Для продажи минимальный курс – 40,2 грн, максимальный – 41 грн.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем

Средний курс покупки евро снизился на 11 коп. и составил 41,5 грн. Средний курс продаж опустился на 12 коп. до 42,65 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40 грн, максимальный – 42,27 грн. Для продажи минимальный курс – 42,1 грн, максимальный – 43,1 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.



Читайте также

Анна Ішутіна

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.