Наличные доллар и евро в банках дешевеют

Курс доллара упал на 9 коп., курс евро – на 10

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В среду, 31 января, средний курс наличного доллара в украинских банках по сравнению со вторником упал на 9 коп. Курс покупки составил 37,66 грн, курс продажи – 38,25 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 37,3 грн, максимальный – 37,9 грн. Для продажи минимальный курс – 38,1 грн, максимальный – 38,5 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 8 коп. и составил 40,82 грн. Курс продажи упал на 10 коп. — до 41,74 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 40,1 грн, максимальный – 41,2 грн. Для продажи минимальный курс – 41,5 грн, а максимальный – 42 грн.

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