Готівкові долар та євро у банках дешевшають

Курс долара впав на 9 коп., курс євро – на 10

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У середу, 31 січня, середній курс готівкового долара в українських банках, порівнюючи з вівторком, впав на 9 коп. Курс купівлі склав 37,66 грн, курс продажу – 38,25 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 37,3 грн, максимальний – 37,9 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,1 грн, максимальний – 38,5 грн.

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Середній курс купівлі євро знизився на 8 коп. і склав 40,82 грн. Курс продажу впав на 10 коп. — до 41,74 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 40,1 грн, максимальний – 41,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,5 грн, а максимальний – 42 грн.

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