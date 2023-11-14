Наличные курсы доллара и евро в банках растут
14.11.2023, 11:00
Фото: depositphotos.com
Во вторник, 14 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 9 коп. и составил 37,23 грн. Курс продаж увеличился на 7 коп. до 37,8 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,6 грн, максимальный – 37,65 грн. Для продажи минимальный курс – 37,55 грн, максимальный – 38,05 грн.
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Средний курс покупки евро повысился на 4 коп. и составляет 39,61 грн. Курс продаж вырос на 5 коп. до 40,55 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,7 грн, максимальный – 40,2 грн. Для продажи минимальный курс – 40,15 грн, а максимальный – 41,5 грн.
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