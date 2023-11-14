Готівкові курси долара і євро в банках ростуть

У вівторок, 14 листопада, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, виріс на 9 коп. і склав 37,23 грн. Курс продажу збільшився на 7 коп. до 37,8 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,6 грн, максимальний – 37,65 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,55 грн, максимальний – 38,05 грн.

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Середній курс купівлі євро піднявся на 4 коп. і складає 39,61 грн. Курс продажу виріс на 5 коп. до 40,55 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 38,7 грн, максимальний – 40,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,15 грн, а максимальний – 41,5 грн.

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