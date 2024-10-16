Наличные курсы: Сколько стоит доллар в банках 16 октября

Наличные курсы доллара и евро в банках

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Сколько стоит доллар

В среду, 16 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению со вторником вырос на 1 коп. и составляет 41,03 грн. Курс продажи повысился также на 1 коп. до 41,5 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,45 грн, максимальный – 41,25 грн. Для продажи минимальный курс – 41,43 грн, максимальный – 41,6 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро опустился на 5 коп. и составляет 44,72 грн. Курс продаж снизился на 4 коп. до 45,47 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 43,9 грн, максимальный – 45,15 грн. Для продажи минимальный курс – 45,35 грн, а максимальный – 45,6 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс польского злотого снизился на 1 коп. Курс покупки составляет 10,12 грн, курс продажи – 10,7 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет 9,5 грн, максимальный – 10,36 грн. Для продажи минимальный курс – 10,52 грн, а максимальный – 11 грн.

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