Готівкові курси: Скільки коштує долар у банках 16 жовтня

Готівкові курси долара та євро в банках

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Скільки коштує долар

У середу, 16 жовтня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з вівторком, зріс на 1 коп. і складає 41,03 грн. Курс продажу підвищився також на 1 коп. до 41,5 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,45 грн, максимальний – 41,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,43 грн, максимальний – 41,6 грн.

Готівковий курс євро в банках

Середній курс купівлі євро зменшився на 5 коп. і становить 44,72 грн. Курс продажу знизився на 4 коп. до 45,47 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 43,9 грн, максимальний – 45,15 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,35 грн, а максимальний – 45,6 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс польського злотого знизився на 1 коп. Курс купівлі складає 10,12 грн, курс продажу – 10,7 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить 9,5 грн, максимальний – 10,36 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,52 грн, а максимальний – 11 грн.

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