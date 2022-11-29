Наличные курсы валют в банках выросли

Во вторник, 29 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 3 коп. и составляет 39,74 грн. Курс продажи поднялся на 2 коп. и составил 40,42 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,9 грн, максимальный – 40 грн. Для продажи минимальный курс – 40 грн, максимальный – 41 грн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Средний курс покупки евро вырос на 8 коп. и достиг 40,36 грн. Средний курс продаж увеличился на 9 коп. и составляет 41,49 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,3 грн, максимальный – 41 грн. Для продажи минимальный курс также 41 грн, максимальный – 42,5 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.



Читайте также

Анна Ішутіна

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.