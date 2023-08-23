Доллар подорожал на 35 копеек. Наличные курсы

В среду, 23 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 29 коп. и составил 37,78 грн. Курс продажи поднялся на 35 коп. – до 38,63 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 37 грн, максимальный – 38,2 грн. Для продажи минимальный курс – 38,25 грн, максимальный – 39 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 18 коп. и составил 41,16 грн. Курс продаж увеличился на 29 коп. – до 42,32 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 40 грн, максимальный – 41,7 грн. Для продажи минимальный курс – 41,75 грн, максимальный – 43,5 грн.

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