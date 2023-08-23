Долар подорожчав на 35 копійок. Готівкові курси
23.08.2023, 11:02
Фото: Pexels
У середу, 23 серпня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з вівторком, виріс на 29 коп. і склав 37,78 грн. Курс продажу піднявся на 35 коп. – до 38,63 грн.
Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 37 грн, максимальний – 38,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,25 грн, максимальний – 39 грн.
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Середній курс купівлі євро виріс на 18 коп. і склав 41,16 грн. Курс продажу збільшився на 29 коп. – до 42,32 грн.
Мінімальний курс покупки для євро становить 40 грн, максимальний – 41,7 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,75 грн, максимальний – 43,5 грн.
Курси валют можна переглянути на нашому сайті.
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