Наличный доллар подорожал. Курсы валют в банках
В понедельник, 12 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 9 коп. и составляет 37,57 грн. Курс продаж повысился на 13 коп. до 38,17 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37,1 грн, максимальный – 37,9 грн. Для продажи минимальный курс – 38 грн, максимальный – 38,35 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 12 коп. и составил 40,54 грн. Курс продаж увеличился также на 12 коп. до 41,43 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,8 грн, максимальный – 41 грн. Для продажи минимальный курс – 41,2 грн, а максимальный – 42 грн.
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