Готівковий долар подорожчав. Курси валют у банках

Курс долара виріс на 13 копійок, курс євро – на 12

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У понеділок, 12 лютого середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з п’ятницею, виріс на 9 коп. і складає 37,57 грн. Курс продажу підвищився на 13 коп. до 38,17 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 37,1 грн, максимальний – 37,9 грн. Для продажу мінімальний курс – 38 грн, максимальний – 38,35 грн.

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Середній курс купівлі євро зріс на 12 коп. і склав 40,54 грн. Курс продажу збільшився також на 12 коп. до 41,43 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,8 грн, максимальний – 41 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,2 грн, а максимальний – 42 грн.

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