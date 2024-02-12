ЕП: Найбільший банк Угорщини придивляється до Сенс Банку

У Мінфіні казали, що у приватизації Сенс Банку зацікавлений закордонний інвестор. Ймовірно, це OTP з Угорщини

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За даними джерел Економічної правди, угорська група OTP Bank Plc. може бути зацікавлена у приватизації Сенс Банку. В українській "дочці" OTP не відповіли на запит з цього приводу, бо "не уповноважені коментувати наміри групи".

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У разі, якщо угода відбудеться, а український OTP об'єднають із Сенсом, новий банк може стати четвертим за обсягом чистих активів в Україні, поступаючись лише ПриватБанку, Ощадбанку та Укрексімбанку.

Восени перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова казала, що Сенс Банк – найбільш підготовлений до приватизації серед державних банків. Він має розвинений роздрібний бізнес та мобільний застосунок. Наприкінці 2021 року тоді ще Альфа-Банк (стара назва Сенс Банку) став першим, хто надав своїм клієнтам доступ до торгівлі західними цінними паперами, випередивши навіть monobank.

Про свій інтерес до приватизації Сенс Банку казала також інвестиційна група Dragon Capital Томаша Фіали. Від цих намірів вона не відмовилась, пише Економічна правда, яка належить Dragon Capital.