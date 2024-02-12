ЭП: Крупнейший банк Венгрии присматривается к Сенс Банку
По данным источников Экономической правды, венгерская группа OTP Bank Plc. может быть заинтересована в приватизации Сенс Банка. В украинской "дочке" OTP не ответили на запрос по этому поводу, потому что "не уполномочены комментировать намерения группы".
В случае если сделка состоится, а украинский OTP объединят с Сенсом, новый банк может стать четвертым по объему чистых активов в Украине, уступая только ПриватБанку, Ощадбанку и Укрэксимбанку.
Осенью первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова говорила, что Сенс Банк – самый подготовленный к приватизации среди государственных банков. Он имеет развитый бизнес и мобильное приложение. В конце 2021 года тогда еще Альфа-Банк (старое название Сенс Банка) стал первым, кто предоставил своим клиентам доступ к торговле западными ценными бумагами, опередив даже monobank.
О своем интересе к приватизации Сенс Банка говорила также инвестиционная группа Dragon Capital Томаша Фиалы. От этих намерений она не отказалась, пишет Экономическая правда, принадлежащая Dragon Capital.
- Сенс Банк стал государственным в 2023 году из-за санкций против его российских владельцев.
- 24 июля 2023 года в Офисе генпрокурора заявили, что экс-собственники Сенс Банка хотели довести его до банкротства, а в январе 2023 года стало известно, что банк хочет провести forensic-аудит, как это после национализации сделал ПриватБанк.