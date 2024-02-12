ЭП: Крупнейший банк Венгрии присматривается к Сенс Банку

В Минфине говорили, что в приватизации Сенс Банка заинтересован зарубежный инвестор. Возможно, это OTP из Венгрии

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По данным источников Экономической правды, венгерская группа OTP Bank Plc. может быть заинтересована в приватизации Сенс Банка. В украинской "дочке" OTP не ответили на запрос по этому поводу, потому что "не уполномочены комментировать намерения группы".

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В случае если сделка состоится, а украинский OTP объединят с Сенсом, новый банк может стать четвертым по объему чистых активов в Украине, уступая только ПриватБанку, Ощадбанку и Укрэксимбанку.

Осенью первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова говорила, что Сенс Банк – самый подготовленный к приватизации среди государственных банков. Он имеет развитый бизнес и мобильное приложение. В конце 2021 года тогда еще Альфа-Банк (старое название Сенс Банка) стал первым, кто предоставил своим клиентам доступ к торговле западными ценными бумагами, опередив даже monobank.

О своем интересе к приватизации Сенс Банка говорила также инвестиционная группа Dragon Capital Томаша Фиалы. От этих намерений она не отказалась, пишет Экономическая правда, принадлежащая Dragon Capital.