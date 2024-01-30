Сенс Банк хоче за прикладом ПриватБанку провести forensic-аудит
Державний Сенс Банк потребує проведення forensic-аудиту для забезпечення прозорості його роботи. Про це виконувачка обов'язків голови правління фінустанови Олена Зубченко заявила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Я вважаю, що потрібно здійснити перевірку. Вона не буде така широка, як була у ПриватБанку, але форензік ми зробимо, щоб розуміти, який актив ми отримали. Це також важливо з точки зору майбутнього продажу. (...) Тож важливо від самого початку забезпечувати максимальну прозорість, щоб державі як акціонеру було простіше вести переговори про продаж", – сказала Зубченко.
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Як держбанк Сенс Банк, вважає його керівниця, не може собі дозволити будь-які неправильні структурування, які приватний бізнес у теорії міг собі дозволити.
"У підсумку ми будемо мати повне розуміння, який актив має держава. А у разі виходу на продаж, в нас вже буде clear picture", – зазначила вона.
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Голова банку повідомила, що нове керівництво вже встигло провести юридичні аудити, які продемонстрували нормальні результати. Проте всі перевірки ще не закінчені, оскільки це потребує більше часу.
- 20 липня 2023 року Національний банк вирішив вивести Сенс Банк із ринку через санкції проти його власників і запропонував уряду націоналізувати його. Наступного дня Кабінет міністрів погодився викупити Сенс Банк за 1 гривню.
- 22 липня Сенс Банк офіційно став державним, а 24 липня там призначили нових членів правління та наглядової ради.
- 24 липня в Офісі генпрокурора заявили, що ексвласники Сенс Банку хотіли довести його до банкрутства.