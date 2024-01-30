Сенс Банк хоче за прикладом ПриватБанку провести forensic-аудит

Проведення forensic-аудиту потрібне для забезпечення прозорості роботи державного банку і важливе для його майбутньої приватизації

Фото: Сенс Банк

Державний Сенс Банк потребує проведення forensic-аудиту для забезпечення прозорості його роботи. Про це виконувачка обов'язків голови правління фінустанови Олена Зубченко заявила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

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"Я вважаю, що потрібно здійснити перевірку. Вона не буде така широка, як була у ПриватБанку, але форензік ми зробимо, щоб розуміти, який актив ми отримали. Це також важливо з точки зору майбутнього продажу. (...) Тож важливо від самого початку забезпечувати максимальну прозорість, щоб державі як акціонеру було простіше вести переговори про продаж", – сказала Зубченко.

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Forensic – юридичний та фінансовий аудит, спрямований на виявлення незаконної чи шахрайської діяльності посадових осіб чи акціонерів компанії, яка завдала або може завдати збитків компанії чи акціонерам.

Як держбанк Сенс Банк, вважає його керівниця, не може собі дозволити будь-які неправильні структурування, які приватний бізнес у теорії міг собі дозволити.

"У підсумку ми будемо мати повне розуміння, який актив має держава. А у разі виходу на продаж, в нас вже буде clear picture", – зазначила вона.

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Голова банку повідомила, що нове керівництво вже встигло провести юридичні аудити, які продемонстрували нормальні результати. Проте всі перевірки ще не закінчені, оскільки це потребує більше часу.