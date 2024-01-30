Сенс Банк хочет по примеру ПриватБанка провести forensic-аудит

Проведение forensic-аудита необходимо для обеспечения прозрачности работы государственного банка и важно для его будущей приватизации

Фото: Сенс Банк

Государственный Сенс Банк нуждается в проведении forensic-аудита для обеспечения прозрачности его работы. Об этом исполняющая обязанности главы правления финучреждения Елена Зубченко заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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"Я считаю, что нужно провести проверку. Она не будет столь широка, как была в ПриватБанке, но форензик мы сделаем, чтобы понимать, какой актив мы получили. Это также важно с точки зрения предстоящей продажи. (...) Поэтому важно с самого начала обеспечивать максимальную прозрачность, чтобы государству как акционеру было проще вести переговоры о продаже", – сказала Зубченко.

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Forensic - юридический и финансовый аудит, направленный на выявление незаконной или мошеннической деятельности должностных лиц или акционеров компании, которая нанесла или может нанести убытки компании или акционерам.

Как госбанк Сенс Банк, считает его руководительница, не может себе позволить какие-либо неправильные структурирования, которые частный бизнес в теории мог себе позволить.

"В итоге у нас будет полное понимание, какой актив имеет государство. А в случае выхода на продажу, у нас уже будет clear picture", – отметила она.

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Глава банка сообщила, что новое руководство уже успело провести юридические аудиты, продемонстрировавшие нормальные результаты. Однако все проверки еще не закончены, поскольку это требует больше времени.