Наличный доллар продолжает дешеветь. Курсы валют по банкам

В пятницу, 2 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению с четвергом упал на 7 коп. и составляет 36,97 грн. Курс продажи снизился на 4 коп. до 37,51 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,82 грн, максимальный – 37,15 грн. Для продажи минимальный курс – 37,32 грн, максимальный – 37,75 грн.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Средний курс покупки евро вырос на 4 коп. и составляет 39,8 грн. Средний курс продаж поднялся на 2 коп. до 40,64 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,3 грн, максимальный – 40,2 грн. Для продажи минимальный курс – 40,3 грн, максимальный – 41,3 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.



Читайте также