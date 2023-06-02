Готівковий долар продовжує дешевшати. Курси валют у банках

У п’ятницю, 2 червня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з четвергом, впав на 7 коп. і складає 36,97 грн. Курс продажу зменшився на 4 коп. – до 37,51 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,82 грн, максимальний – 37,15 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,32 грн, максимальний – 37,75 грн.

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Середній курс купівлі євро виріс на 4 коп. і складає 39,8 грн. Середній курс продажу піднявся на 2 коп. – до 40,64 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 39,3 грн, максимальний – 40,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,3 грн, максимальний – 41,3 грн.

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