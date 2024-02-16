Наличный доллар снова дешевеет. Курсы валют в банках

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В пятницу, 16 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 19 коп. и составляет 37,68 грн. Курс продаж опустился на 20 коп. до 38,24 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37,2 грн, максимальный – 37,9 грн. Для продажи минимальный курс – 38,1 грн, максимальный – 38,6 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 15 коп. и составляет – 40,51 грн. Курс продажи уменьшился также на 15 коп. до 41,37 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,75 грн, максимальный – 40,8 грн. Для продажи минимальный курс – 41,1 грн, а максимальный – 42 грн.

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