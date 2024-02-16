Готівковий долар знову дешевшає. Курси валют у банках

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У п’ятницю, 16 лютого середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з четвергом, впав на 19 коп. і становить 37,68 грн. Курс продажу опустився на 20 коп. до 38,24 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 37,2 грн, максимальний – 37,9 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,1 грн, максимальний – 38,6 грн.

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Середній курс купівлі євро знизився на 15 коп. і становить – 40,51 грн. Курс продажу зменшився також на 15 коп. до 41,37 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,75 грн, максимальний – 40,8 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,1 грн, а максимальний – 42 грн.

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