Наличный доллар снова подешевел. Курсы валют в банках

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В пятницу, 5 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 9 коп. и составляет 40,4 грн. Курс продажи снизился на 10 коп. — до 40,92 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39,8 грн, максимальный – 40,6 грн. Для продажи минимальный курс – 40,79 грн, максимальный – 41 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1 коп. и составляет 43,58 грн. Курс продаж снизился на 1 коп. — до 44,32 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 42,75 грн, максимальный – 44 грн. Для продажи минимальный курс – 44,14 грн, а максимальный – 44,75 грн.

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