Готівковий долар знову подешевшав. Курси валют у банках

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У п’ятницю, 5 липня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з четвергом, впав на 9 коп. і складає 40,4 грн. Курс продажу зменшився на 10 коп. — до 40,92 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 39,8 грн, максимальний – 40,6 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,79 грн, максимальний – 41 грн.

Середній курс купівлі євро виріс на 1 коп. і становить 43,58 грн. Курс продажу знизився на 1 коп. — до 44,32 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 42,75 грн, максимальний – 44 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,14 грн, а максимальний – 44,75 грн.

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