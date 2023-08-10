Наличный доллар в банках подешевел

В четверг, 10 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, опустился на 3 коп. и составил 36,9 грн. Курс продаж снизился на 2 коп. – до 37,62 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,1 грн, максимальный – 37,25 грн. Для продажи минимальный курс – 37,3 грн, максимальный – 37,9 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 1 коп. и составляет 40,63 грн. Средний курс продаж опустился на 1 коп. – до 41,64 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39,5 грн, максимальный – 41,1 грн. Для продажи минимальный курс – также 41,1 грн, максимальный – 42,5 грн.

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