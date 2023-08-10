Готівковий долар у банках подешевшав

У четвер, 10 серпня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з середою, опустився на 3 коп. і склав 36,9 грн. Курс продажу знизився на 2 коп. – до 37,62 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,1 грн, максимальний – 37,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,3 грн, максимальний – 37,9 грн.

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Середній курс купівлі євро виріс на 1 коп. і складає 40,63 грн. Середній курс продажу опустився на 1 коп. – до 41,64 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 39,5 грн, максимальний – 41,1 грн. Для продажу мінімальний курс – також 41,1 грн, максимальний – 42,5 грн.

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