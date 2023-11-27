Наличный доллар в банках подешевел

В понедельник, 27 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 4 коп. и составил 37,11 грн. Курс продаж опустился на 3 коп. до 37,69 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,5 грн, максимальный – 37,31 грн. Для продажи минимальный курс – 37,4 грн, максимальный – 37,95 грн.

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Средний курс покупки евро не изменился и составляет 40,15 грн. Курс продаж вырос на 3 коп. до 41,17 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39 грн, максимальный – 40,71 грн. Для продажи минимальный курс – 40,8 грн, а максимальный – 42 грн.

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