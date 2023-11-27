Готівковий долар в банках подешевшав

У понеділок, 27 листопада, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з п’ятницею, впав на 4 коп. і склав 37,11 грн. Курс продажу опустився на 3 коп. до 37,69 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,5 грн, максимальний – 37,31 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,4 грн, максимальний – 37,95 грн.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Середній курс купівлі євро не змінився і складає 40,15 грн. Курс продажу виріс на 3 коп. до 41,17 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39 грн, максимальний – 40,71 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,8 грн, а максимальний – 42 грн.

Курси валют можна переглянути на нашому сайті.