Наличный евро дорожает. Курсы валют в банках

В среду, 9 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 9 коп. и составляет 40,04 грн. Курс продаж снизился на 1 коп. и достиг 40,63 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,9 грн, максимальный – 40,5 грн. Для продажи минимальный курс – 40,2 грн, максимальный – 41 грн.

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Средний курс покупки евро повысился на 23 коп. и составил 39,2 грн. Средний курс продаж увеличился на 10 коп. и составляет 40,24 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,3 грн, максимальный – 39,55 грн. Для продажи минимальный курс – 39,7 грн, максимальный – 41 грн.

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Анна Ішутіна

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