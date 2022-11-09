Наличный евро дорожает. Курсы валют в банках
09.11.2022, 11:10
Фото: depositphotos.com
В среду, 9 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 9 коп. и составляет 40,04 грн. Курс продаж снизился на 1 коп. и достиг 40,63 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,9 грн, максимальный – 40,5 грн. Для продажи минимальный курс – 40,2 грн, максимальный – 41 грн.
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Средний курс покупки евро повысился на 23 коп. и составил 39,2 грн. Средний курс продаж увеличился на 10 коп. и составляет 40,24 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,3 грн, максимальный – 39,55 грн. Для продажи минимальный курс – 39,7 грн, максимальный – 41 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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