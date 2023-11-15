Наличный евро дорожает быстрее доллара. Курсы валют в банках

В среду, 15 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 7 коп. и составил 37,30 грн. Курс продаж увеличился на 4 коп. — до 37,83 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,7 грн, максимальный – 37,6 грн. Для продажи минимальный курс – 37,55 грн, максимальный – 38,05 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 32 коп. и составляет 39,93 грн. Курс продаж поднялся на 40 коп. — до 40,95 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39 грн, максимальный – 40,4 грн. Для продажи минимальный курс – также 40,4 грн, а максимальный – 42 грн.

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